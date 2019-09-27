Вавриш: ситуація з "Укрбудом" вплине на весь будівельний ринок

Компанія SAGA Development не розглядає можливості поглинання "Корпорації "Укрбуд", злиття з нею чи навіть партнерства.

Про це написав CEO SAGA Development Андрій Вавриш на своїй сторінці у Facebook.

"Із цікавістю ... слідкую за ситуацією щодо стану та анонсованих керівництвом "Корпорації "Укрбуд" змін. Їхні плани впливають на перспективи розвитку ринку", - написав Вавриш.

За словами Вавриша, компанія SAGA Development не розглядає можливості спільної з "Укрбуд" реалізації проектів.

"Ми сповідуємо діаметрально протилежні стратегії розвитку територій, займаємо різні ніші на ринку та не вбачаємо жодного ефекту синергії від таких партнерств, об’єднань, злиттів", - заявив девелопер.

"Ми маємо сформований портфель на найближчі 4 роки, що не дає можливості розпорошувати як фінансові, так і людські ресурси компанії. Інформація, поширена окремими ЗМІ з цього питання, недостовірна", - додав Вавриш.

Нагадуємо:

За даними видання НВ Бізнес, компанія "Укрбуд" могла перейти в сферу впливу генерального директора компанії SAGA Development Андрія Вавриша.

Екс-співвласник компанії "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась заявив про продаж компанії стороннім інвесторам, імен яких він не називає.

За іншою версією співрозмовників видання, зміни у компанії можуть бути пов'язані з внутрішнім перерозподілом активів.

Проблеми у компанії Укрбуд спостерігалися останні кілька місяців: темпи робіт на будівельних майданчиках істотно знизилися.

У травні і червні Антимонопольний комітет наклав штрафи у розмірі 262 млн грн на дві компанії корпорації — Північно-український будівельний альянс і Спецбуд-Плюс за змови під час участі в тендерах на реконструкцію Шулявського шляхопроводу, столичної гімназії ім. Бойченка і будівництво корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова.

Економічна правда