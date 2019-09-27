Ваврыш: ситуация с "Укрбудом" повлияет на весь строительный рынок

Компания SAGA Development не рассматривает возможности поглощения "Корпорации "Укрбуд", слияния с ней или даже партнерства.

Об этом написал CEO SAGA Development Андрей Ваврыш на своей странице в Facebook.

"С интересом ... слежу за ситуацией относительно состояния и анонсированных руководством "Корпорации "Укрбуд" изменений. Их планы влияют на перспективы развития рынка", - написал Ваврыш.

По словам Ваврыша, компания SAGA Development не рассматривает возможности совместной с "Укрбуд" реализации проектов.

"Мы исповедуем диаметрально противоположные стратегии развития территорий, занимаем разные ниши на рынке и не видим никакого эффекта синергии от таких партнерств, объединений, слияний", - заявил девелопер.

"Мы имеем сформированный портфель на ближайшие 4 года, что не дает возможности распылять как финансовые, так и человеческие ресурсы компании. Информация, распространенная некоторыми СМИ по этому вопросу, недостоверная", - добавил Ваврыш.

Напоминаем:

По данным издания НВ Бизнес, компания "Укрбуд" могла перейти в сферу влияния генерального директора компании SAGA Development Андрея Ваврыша.

Экс-совладелец компании "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась заявил о продаже компании сторонним инвесторам, имен которых он не называет.

По другой версии собеседников издания, изменения в компании могут быть связаны с внутренним перераспределением активов.

Проблемы в компании Укрбуд наблюдались последние несколько месяцев: темпы работ на строительных площадках существенно снизились.

В мае и июне Антимонопольный комитет наложил штрафы в размере 262 млн грн на две компании корпорации - Северо-Украинский строительный альянс и Спецстрой-Плюс за сговоры во время участия в тендерах на реконструкцию Шулявского путепровода, столичной гимназии им. Бойченко и строительство корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

Экономическая правда