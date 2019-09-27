"Укрбуд" міг перейти в сферу впливу Вавриша - ЗМІ

Компанія "Укрбуд" могла перейти в сферу впливу генерального директора компанії SAGA Development Андрія Вавриша - друга і партнера голови Офісу президента Андрія Богдана, сам Вавриш цю інформацію спростовує.

Про те, що контроль над компанією міг отримати Вавриш, НВ Бізнес сказали 5 співрозмовників - власники і топ-менеджери київських девелоперських компаній.

Як повідомили виданню у прес-службі Вавриша, він свою причетність до "Укрбуду" заперечує.

Нагадаємо, екс-співвласник компанії "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась заявив про продаж компанії стороннім інвесторам, імен яких він не називає, а також про відновлення робіт на будмайданчиках.

За іншою версією співрозмовників НВ Бізнес, зміни у компанії можуть бути пов'язані з внутрішнім перерозподілом активів.

"Можливо, всі ці зміни пов’язані з внутрішнім перерозподілом активів і Максима Микитася просто виводять зі списку акціонерів, щоб не привертати уваги", - заявив директор девелоперської компанії на умовах анонімності.

Підкреслюється, що даних, які б підтверджували зміну власників "Укрбуд Девелопмент", на момент публікації матеріалу, немає.

Кінцевим бенефіціарним власником компанії, за даними реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції, залишається жителька Кривого Рогу Яна Левенець. На своїх місцях залишився і весь менеджмент компанії.

"Проблеми у компанії Укрбуд спостерігалися останні кілька місяців: темпи робіт на будівельних майданчиках істотно знизилися, а бізнес зазнав тиску.

Наприклад, у травні і червні Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штрафи у розмірі 262 млн грн на дві компанії корпорації — Північно-український будівельний альянс і Спецбуд-Плюс за змови під час участі в тендерах на реконструкцію Шулявського шляхопроводу, столичної гімназії ім. Бойченка і будівництво корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова", - йдеться у статті видання.

Зазначається, що у кінці вересня ДБР повідомило Микитасю про підозру за статтею ККУ про хуліганство в зв’язку з конфліктом з головою об'єднаної територіальної громади смт Любеч Ріпкинського району Чернігівської області Сергієм Пінчуком, що стався влітку.

"Весь цей кримінальний новинний фон негативно відбився на корпорації. Тому вихід зі складу власників екс-народного депутата від групи Воля народу Максима Микитася не став для експертів на ринку нерухомості несподіванкою", - пише НВ Бізнес.

"Будівельні роботи на майданчиках в літній період практично не проводилися, в компанії почалися затримки з виплатою заробітної плати. Проблеми спостерігалися все літо", - заявив голова великої девелоперської компанії, який побажав залишитися неназваним.