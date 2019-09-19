Гендиректор "Укрбуд Девелопмент": Микитась вийшов із будівельного бізнесу

Екс-нардеп Максим Микитась вийшов із будівельного бізнесу та більше не є власником ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яка входить до державної будівельної корпорації "Укрбуд".

Про це написав у Facebook гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

"Щоб було менше чуток, пліток і "зради", офіційно повідомляю, що екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Вікторович Микитась вийшов з будівельного бізнесу. Він не є більше власником компанії "Укрбуд Девелопмент", яка веде всі об'єкти житлового будівництва в Києві, і не керує ніякими іншими активами "Укрбуд", - заявив він.

За його словами, на будівельні процеси це негативно не вплине.

"Після літнього зниження темпів, роботи на всіх майданчиках набирають обертів, а процеси фінансуються в необхідному обсязі. Весь менеджмент залишається на своїх місцях, а керівництво компанією буде здійснювати рада директорів, щоб посилити контроль за виробничими і фінансовими процесами", - додав Майборода.

У коментарях до свого посту він додав, що ім'я нового власника озвучать пізніше, але, за його словами, це не людина з будівельного бізнесу.

Нагадаємо:

У травні Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії з орбіти Максима Микитася за антиконкурентні узгоджені дії під час тендерів на будівництво лікарні Амосова та гімназії у Києві на загальну суму майже 150 мільйонів гривень із забороною брати участь у тендерах строком на три роки.

Максим Микитась, як фіксували "Схеми", літав разом із мером Києва Віталієм Кличком на одному чартерному літаку. Також Віталій Кличко публічно виступав на захист скандального будівництва фірми Микитася "Укрбуд" – "Сонячної Рів’єри".

Сам Кличко в коментарі "Схемам" заперечив зв’язки із Микитасем: "У мене товаришів немає (в тому), що стосується роботи Київської мерії".

На дані про те, що тендер відбувся із порушеннями, міський голова відповів так: "Якщо у вас є така інформація, звертайтеся до правоохоронних органів, це їхнє питання контролювати, щоб ні в якому разі не було корупційної складової. Я не можу слідкувати за кожним тендером, який проходить".

Економічна правда