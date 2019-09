У Китаї відкрили найбільший у світі аеропорт

У Китаї відбулась презентація нового міжнародного аеропорту Дасін, який називають найбільшим у світі.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що проект на 63 млрд доларів завершили менше, ніж за 5 років.

Аеропорт у формі фенікса розташований на півдні Пекіна та допоможе полегшити тиск на існуючий міжнародний аеропорт Capital на північному сході китайської столиці, де обмеження пропускної спроможності часто спричиняє затримку рейсів.

President Xi Jinping announced the official opening of the Beijing Daxing International Airport at the operation ceremony on Wed morning. It is the world’s largest single-terminal airport. pic.twitter.com/b3qplYDOmO