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У Китаї відкрили найбільший у світі аеропорт

Середа, 25 вересня 2019, 09:30

У Китаї відбулась презентація нового міжнародного аеропорту Дасін, який називають найбільшим у світі.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що проект на 63 млрд доларів завершили менше, ніж за 5 років. 

Аеропорт у формі фенікса розташований на півдні Пекіна та допоможе полегшити тиск на існуючий міжнародний аеропорт Capital на північному сході китайської столиці, де обмеження пропускної спроможності часто спричиняє затримку рейсів.

Новий аеропорт має 4 злітно-посадочні смуги. За прогнозами, до 2025 року пропускна здатність Дасіна повинна становити 72 мільйони пасажирів на рік, а в перспективі - 100 мільйонів пасажирів на рік.

Основними авіакомпаніями Дасін стануть China Southern Airlines і China Eastern Airlines. Крім того, свої маршрути в новий аеропорт намір перевести ще 50 іноземних авіакомпаній.

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Економічна правда

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Китай аеропорт

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