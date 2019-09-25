У Китаї відкрили найбільший у світі аеропорт

У Китаї відбулась презентація нового міжнародного аеропорту Дасін, який називають найбільшим у світі.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що проект на 63 млрд доларів завершили менше, ніж за 5 років.

Аеропорт у формі фенікса розташований на півдні Пекіна та допоможе полегшити тиск на існуючий міжнародний аеропорт Capital на північному сході китайської столиці, де обмеження пропускної спроможності часто спричиняє затримку рейсів.

President Xi Jinping announced the official opening of the Beijing Daxing International Airport at the operation ceremony on Wed morning. It is the world’s largest single-terminal airport. pic.twitter.com/b3qplYDOmO — People's Daily, China (@PDChina) September 25, 2019

Новий аеропорт має 4 злітно-посадочні смуги. За прогнозами, до 2025 року пропускна здатність Дасіна повинна становити 72 мільйони пасажирів на рік, а в перспективі - 100 мільйонів пасажирів на рік.

Основними авіакомпаніями Дасін стануть China Southern Airlines і China Eastern Airlines. Крім того, свої маршрути в новий аеропорт намір перевести ще 50 іноземних авіакомпаній.

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Економічна правда