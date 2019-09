В Китае открыли крупнейший в мире аэропорт

В Китае состоялась презентация нового международного аэропорта Дасин, который называют крупнейшим в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что проект на 63 млрд долларов завершили меньше, чем за 5 лет.

President Xi Jinping announced the official opening of the Beijing Daxing International Airport at the operation ceremony on Wed morning. It is the world’s largest single-terminal airport. pic.twitter.com/b3qplYDOmO