Як світова логістична криза впливає на Україну

"Готуй сани влітку, а воза взимку", – це прислів’я точно відбиває принцип, за яким мають працювати логістичні компанії напередодні сезону підвищеної активності.

"Сани та віз" або вантажний автомобіль та судно мають бути готові заздалегідь. Адже завчасна підготовка та поширення між партнерами планів – головний принцип, яким провайдер має послуговуватися у підготовці до пікового сезону.

Зміна рівня попиту, в залежності від конкретного періоду року, впливає майже на всіх гравців сучасного ринку. Логістичні компанії особливо гостро відчувають на собі сезонні коливання.

Це пояснюється глобальними святкуваннями, збором врожаю, опалювальним сезоном та іншими факторами.

З настанням пандемії логістика пережила чимало викликів. Багато з них ще й досі турбує ринок. А в особливо навантажений час криза стає набагато більш відчутною.

Наприклад, новорічний сезон 2021-2022 року черговий раз довів, що навіть сучасні логістичні гіганти не завжди можуть повною мірою впоратися із навантаженням у піковий період.

Криза ланцюга постачання

Більшість виробничих потужностей світу розташовано в Китаї. Тому вірогідність того, що товар буде вироблено саме там надзвичайно висока. Морські перевезення – головний глобальний спосіб транспортування товарів, зокрема, з Піднебесної.

З його допомогою здійснюється 2/3 світової торгівлі. З початком пандемії стартувала й криза цього виду перевезень, яка й досі супроводжується дефіцитом контейнерів, чергами та перевантаженням портів, підвищенням тарифів та збільшенням термінів доставлення.

За даними аналітиків, час транзиту "від дверей до дверей" з Китаю до США наразі 71 день. Для порівняння – два роки тому доставка займала не більше 40 днів.

Через кризу морських перевезень другий за популярністю спосіб, залізниця, також постраждав. На багатьох ділянках колій, що поєднують Китай з Європою, утворилися затори, зокрема, через низьку пропускну здатність.

Автомобільні ж перевезення страждають через нестачу водіїв. Згідно з останнім дослідженням агентства Transport Intelligence, у європейських країнах, в тому числі й в Україні, спостерігається гостра нестача кадрів для управління вантажівками.

Дефіцит водіїв комерційного транспорту в Європі досяг позначки 400 тис. осіб. Найбільш серйозна ситуація в Польщі, Великій Британії та Німеччині.

При цьому дані щодо України вказують на те, що в країні може не вистачати до 120 тис. водіїв вантажівок.

Дефіцит кадрів

Не лише водіїв вантажівок не вистачає у логістиці. Відповідно до дослідження агенції з працевлаштування Staffery GmbH, цього року різдвяний сезон опинився під загрозою через гострий дефіцит кваліфікованого персоналу у галузі загалом.

Багато компаній, які й так мають проблеми у постачанні через загальносвітову кризу перевезень, можуть просто не встигнути з доставленням товарів у визначений термін через дефіцит кадрів.

Це стосується усіх ланок: від менеджменту до працівників складу, де кожен є рівно важливим у процесі транспортування товару.

Дефіцит складів

Компанії змушені запасатися великою кількістю товарів, і, цілком логічно, потребують збільшення складських потужностей. Тому нестача відповідних приміщень стає особливо відчутною.

Навіть у звичайні періоди, уже кілька років в Україні спостерігається значний відкладений попит на оренду якісних складських приміщень. Загалом, вакантність нашій країні коливається на рівні 2,6-2,9%.

За 2020 рік 85% договорів були укладені на квадратні метри ще на етапі будівництва. Тобто при введенні в експлуатацію складський комплекс вже практично не має вільних площ для оренди.

Така тенденція є й за кордоном. Звіт Cushman&Wakefield вказує на те, що в США вакантність звичайних складських приміщень становить близько 4,3%, а біля портів – близько 1%.

Навіть такому великому гравцеві, як Amazon, довелося збільшувати площі своїх розподільчих центрів, щоб задовольнити попит споживачів.

Як логістична компанія може ефективно управляти ситуацією?

Планування роботи є найпершим пріоритетом для логістичного провайдера перед піковим сезоном, і насамперед – це має бути скоординована робота з вантажовідправниками та вантажоотримувачами, залежно від того, хто відповідає за замовлення транспортних послуг.

Отже, основними принципами роботи в піковий сезон для учасників ланцюгу постачань є:

- попереднє планування виробництва в період підвищеної активності – запорука своєчасного доставлення вантажу;

- поширення заздалегідь навіть попереднього транспортного плану або плану відвантажень з логістичним провайдером дозволить спланувати транспортні потреби з урахуванням маршруту та виду доставлення, забронювати необхідну кількість засобів перевезення під заплановані обсяги;

- вибір надійного логістичного партнера з розгалуженою мережею, достатньою кількістю підрядних організацій та партнерів дозволить уникнути зривів у доставленні й забезпечити сток для подальших продажів.