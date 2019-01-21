Проекти, що змінюють світ. Десять інфраструктурних гігантів

ЕП розповідає про десять найбільш масштабних інфраструктурних проектів.

У 2018 році на українську інфраструктуру була спрямована рекордна сума — 86 млрд грн. Гроші виділялися на ремонт і будівництво доріг, модернізацію і розвиток портів, авіаційної галузі, залізниці.

Однак навіть рекордні в масштабах України вкладення здаються краплею в морі порівняно з розвиненими країнами. Наприклад, в Китаї ця сума щорічно сягає десятків і навіть сотень мільярдів доларів.

Розвинені країни виділяють гроші не тільки на підтримку інфраструктури, а й на гігантські будівництва.

ЕП зібрала десять найбільших інфраструктурних проектів, масштаб яких обчислюється мільярдами доларів. У список увійшли як реалізовані об'єкти, так і вже введені в експлуатацію.

Міст Гонконг — Чжухай — Макао

Міст Гонконг — Чжухай — Макао. Фото: mover.uz

В середині 2018 року в Китаї після восьми років будівництва відкрили найдовший у світі міст над морем. Міст Гонконг — Чжухай — Макао — проект, що складається із серії мостів і підводних тунелів, які перетинають дельту Перлової річки, а також під'їзних естакад і пунктів пропуску.

Мости і тунелі з'єднують найбільші міста регіону. Проект складається з 35-кілометрового моста і тунелю довжиною 6,7 км. Він коштував 120 млрд дол і скоротив час у дорозі між Гонконгом і Чжухаєм з трьох годин до 30 хвилин.

Нове місто Наньхуей

Нове місто Наньхуей. Фото: businessinsider.my

Наньхуей — майбутнє місто, розташоване в новому районі Пудун у Шанхаї. Проект міста розробили німецькі архітектори. Раніше воно називалося Lingang New City, але в квітні 2012 року було перейменоване.

Будівництво стартувало у 2003 році. Його завершення заплановане на 2020 рік. Мета — залучити до 2020 року 450 тис жителів і 10 млн туристів щорічно.

Місто повинно стати "міні-Гонконгом". Хоча нерухомість там продавалася швидко, люди не хотіли в'їжджати. Щоб оживити його, на заході збудували вісім університетських містечок, розрахованих на 100 тис студентів.

Тунель Gotthard

Тунель Gotthard. Фото: flickrhivemind

Готардський автомобільний тунель — один з найбільших у світі, його довжина становить 17 км. Підземна автомагістраль під Лепонтінськими Альпами була прокладена для поєднання двох великих кантонів — Урі і Тичино.

Будівництво тунелю почалося у 1969 році і тривало 11 років. Тунель комфортний для поїздок і має продуману систему освітлення. Явний мінус — лише одна смуга руху в кожному напрямку.

По тунелю можна пересуватися з максимальною швидкістю 80 км/год. Водіям рекомендується дотримуватися дистанції мінімум 150 метрів. Головна небезпека для автомобілістів — великий потік вантажного транспорту.

Реконструкція Панамського каналу

Реконструкція Панамського каналу. Фото: fdlx.com

З 2011 року по 2016 рік тривала грандіозна реконструкція Панамського каналу — розширення, яке удвічі збільшило його пропускну здатність. Грандіозне п'ятирічне будівництво можна побачити всього за дві хвилини.

Панамський канал довжиною 77 км з'єднує Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем та Атлантичним океаном. На відміну від Суецького каналу, він не прокладений по всій довжині на рівні моря: судна піднімаються та опускаються за допомогою шлюзів і проходять по прісноводному фарватеру.

Хмарочос-наречена

Хмарочос-наречена. Фото: techinsider.io

Найвищу будівлю світу до 2025 року планують звести у Басрі — нафтовій столиці Іраку. Висота вежі перевищить 1,1 км. Будівля отримала назву The Bride (наречена) і стане першим у світі архітектурним комплексом, який буде втілювати концепцію "вертикального міста".

З південного боку арабська "наречена" буде оповита своєрідною фатою із сонячних панелей. Комплекс зможе не тільки виробляти для себе "зелену" енергію, а й затінювати сквери, парки та малоповерхові будівлі.

Поки не буде добудована "наречена", звання найвищої споруди світу утримуватиме 828-метровий хмарочос "Бурдж-Халіфа" в Дубаї.

Гребля "Ітайпу"

Гребля "Ітайпу". Фото: paraguay365.com

Гребля "Ітайпу" — друга за потужністю у світі гідроелектростанція, розташована на кордоні Парагваю та Бразилії. Вона майже на 100% забезпечує електрикою Парагвай і на 20% — Бразилію.

Своє ім'я гребля отримала від назви острова в гирлі річки, який став основою однієї з найбільших споруд світу. У 2016 році ГЕС стала першою електростанцією у світі, яка виробила за рік понад 100 млрд кВт-год електроенергії.

Телескоп FAST

Телескоп FAST. Фото: tech.huanqiu.com

Будівництво найбільшого радіотелескопа у світі завершилося у 2016 році. Його антена складається з понад 4 тис дзеркальних панелей, а її ефективний діаметр, який використовується при спостереженнях, становить 300 метрів.

FAST має площу, як 30 футбольних полів. Щоб збудувати цей радіотелескоп, довелося переселити понад 9 тис осіб. Розташування FAST у малонаселеному слаборозвиненому регіоні забезпечує мінімальний рівень електромагнітних перешкод, які ускладнюють астрономічні спостереження.

Радіотелескоп підвищив можливості китайських астрономів і дозволив залучити в країну великі міжнародні наукові проекти.

Новий аеропорт Стамбула

Новий аеропорт Стамбула. Фото: pronews.gr

Аеропорт розташований у європейській частині міста на відстані 35 км від центру. Відкритий 29 жовтня 2018 року. Планується, що аеропорт стане найбільшим у світі. Він зможе обслуговувати 150 млн пасажирів щорічно і понад 350 напрямків.

Це третій аеропорт в Стамбулі поряд з повітряними гаванями імені Ататюрка і Сабіха Гекчен. Після завершення всіх етапів будівництва "Стамбул" матиме шість злітно-посадкових смуг, стоянки на 500 літаків та на 70 тис автомобілів.

Аеропорт зможе обслуговувати до 45 злетів і посадок одночасно, а максимальний пасажиропотік становитиме 200 млн осіб до 2035 року.

Метро Ер-Ріяд

Будівництво метро в Ер-Ріяді. Фото: wewunik.xyz

Будівництво метро в Ер-Ріяді — найбільший інфраструктурний проект в історії Саудівської Аравії. Одна з основних причин його будівництва — боротьба із заторами, які стали серйозною проблемою для міста.

Планується звести шість гілок з 85 станціями. Загальна довжина всіх ліній становитиме 176 км. Проект вартістю 22,5 млрд дол стартував у 2012 році і завершиться у 2019 році. Контракт виконують компанії із США, Італії та Іспанії.

Для порівняння: у Києві зараз 52 станції метро, а загальна протяжність трьох ліній становить 67 км.

Порт "Шанхай"

"Шанхай" — один з найбільших портів світу. Фото: jxmcqluntai.com

"Шанхай" — один з найбільших портів світу. З 2005 року він посідає перше місце за вантажообігом. Порт складається з кількох зон. Вони розташовані відносно далеко одна від одної, але мають при цьому взаємне сполучення.

Більшість процесів в порту автоматизовані і не потребують втручання людини. Оператори лише стежать за показниками на панелях управління.

Порт співпрацює з портами усього світу. Зовнішньоторговельний оборот міста майже на 100% здійснюється за допомогою морських перевезень через порт Шанхая. 20% морського вантажообігу Китаю припадають саме на це підприємство.