Проекти, що змінюють світ. Десять інфраструктурних гігантів
У 2018 році на українську інфраструктуру була спрямована рекордна сума — 86 млрд грн. Гроші виділялися на ремонт і будівництво доріг, модернізацію і розвиток портів, авіаційної галузі, залізниці.
Однак навіть рекордні в масштабах України вкладення здаються краплею в морі порівняно з розвиненими країнами. Наприклад, в Китаї ця сума щорічно сягає десятків і навіть сотень мільярдів доларів.
Розвинені країни виділяють гроші не тільки на підтримку інфраструктури, а й на гігантські будівництва.
ЕП зібрала десять найбільших інфраструктурних проектів, масштаб яких обчислюється мільярдами доларів. У список увійшли як реалізовані об'єкти, так і вже введені в експлуатацію.
Міст Гонконг — Чжухай — Макао
В середині 2018 року в Китаї після восьми років будівництва відкрили найдовший у світі міст над морем. Міст Гонконг — Чжухай — Макао — проект, що складається із серії мостів і підводних тунелів, які перетинають дельту Перлової річки, а також під'їзних естакад і пунктів пропуску.
Мости і тунелі з'єднують найбільші міста регіону. Проект складається з 35-кілометрового моста і тунелю довжиною 6,7 км. Він коштував 120 млрд дол і скоротив час у дорозі між Гонконгом і Чжухаєм з трьох годин до 30 хвилин.
Нове місто Наньхуей
Наньхуей — майбутнє місто, розташоване в новому районі Пудун у Шанхаї. Проект міста розробили німецькі архітектори. Раніше воно називалося Lingang New City, але в квітні 2012 року було перейменоване.
Будівництво стартувало у 2003 році. Його завершення заплановане на 2020 рік. Мета — залучити до 2020 року 450 тис жителів і 10 млн туристів щорічно.
Місто повинно стати "міні-Гонконгом". Хоча нерухомість там продавалася швидко, люди не хотіли в'їжджати. Щоб оживити його, на заході збудували вісім університетських містечок, розрахованих на 100 тис студентів.
Тунель Gotthard
Готардський автомобільний тунель — один з найбільших у світі, його довжина становить 17 км. Підземна автомагістраль під Лепонтінськими Альпами була прокладена для поєднання двох великих кантонів — Урі і Тичино.
Будівництво тунелю почалося у 1969 році і тривало 11 років. Тунель комфортний для поїздок і має продуману систему освітлення. Явний мінус — лише одна смуга руху в кожному напрямку.
По тунелю можна пересуватися з максимальною швидкістю 80 км/год. Водіям рекомендується дотримуватися дистанції мінімум 150 метрів. Головна небезпека для автомобілістів — великий потік вантажного транспорту.
Реконструкція Панамського каналу
З 2011 року по 2016 рік тривала грандіозна реконструкція Панамського каналу — розширення, яке удвічі збільшило його пропускну здатність. Грандіозне п'ятирічне будівництво можна побачити всього за дві хвилини.
Панамський канал довжиною 77 км з'єднує Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем та Атлантичним океаном. На відміну від Суецького каналу, він не прокладений по всій довжині на рівні моря: судна піднімаються та опускаються за допомогою шлюзів і проходять по прісноводному фарватеру.
Хмарочос-наречена
Найвищу будівлю світу до 2025 року планують звести у Басрі — нафтовій столиці Іраку. Висота вежі перевищить 1,1 км. Будівля отримала назву The Bride (наречена) і стане першим у світі архітектурним комплексом, який буде втілювати концепцію "вертикального міста".
З південного боку арабська "наречена" буде оповита своєрідною фатою із сонячних панелей. Комплекс зможе не тільки виробляти для себе "зелену" енергію, а й затінювати сквери, парки та малоповерхові будівлі.
Поки не буде добудована "наречена", звання найвищої споруди світу утримуватиме 828-метровий хмарочос "Бурдж-Халіфа" в Дубаї.
Гребля "Ітайпу"
Гребля "Ітайпу" — друга за потужністю у світі гідроелектростанція, розташована на кордоні Парагваю та Бразилії. Вона майже на 100% забезпечує електрикою Парагвай і на 20% — Бразилію.
Своє ім'я гребля отримала від назви острова в гирлі річки, який став основою однієї з найбільших споруд світу. У 2016 році ГЕС стала першою електростанцією у світі, яка виробила за рік понад 100 млрд кВт-год електроенергії.
Телескоп FAST
Будівництво найбільшого радіотелескопа у світі завершилося у 2016 році. Його антена складається з понад 4 тис дзеркальних панелей, а її ефективний діаметр, який використовується при спостереженнях, становить 300 метрів.
FAST має площу, як 30 футбольних полів. Щоб збудувати цей радіотелескоп, довелося переселити понад 9 тис осіб. Розташування FAST у малонаселеному слаборозвиненому регіоні забезпечує мінімальний рівень електромагнітних перешкод, які ускладнюють астрономічні спостереження.
Радіотелескоп підвищив можливості китайських астрономів і дозволив залучити в країну великі міжнародні наукові проекти.
Новий аеропорт Стамбула
Аеропорт розташований у європейській частині міста на відстані 35 км від центру. Відкритий 29 жовтня 2018 року. Планується, що аеропорт стане найбільшим у світі. Він зможе обслуговувати 150 млн пасажирів щорічно і понад 350 напрямків.
Це третій аеропорт в Стамбулі поряд з повітряними гаванями імені Ататюрка і Сабіха Гекчен. Після завершення всіх етапів будівництва "Стамбул" матиме шість злітно-посадкових смуг, стоянки на 500 літаків та на 70 тис автомобілів.
Аеропорт зможе обслуговувати до 45 злетів і посадок одночасно, а максимальний пасажиропотік становитиме 200 млн осіб до 2035 року.
Метро Ер-Ріяд
Будівництво метро в Ер-Ріяді — найбільший інфраструктурний проект в історії Саудівської Аравії. Одна з основних причин його будівництва — боротьба із заторами, які стали серйозною проблемою для міста.
Планується звести шість гілок з 85 станціями. Загальна довжина всіх ліній становитиме 176 км. Проект вартістю 22,5 млрд дол стартував у 2012 році і завершиться у 2019 році. Контракт виконують компанії із США, Італії та Іспанії.
Для порівняння: у Києві зараз 52 станції метро, а загальна протяжність трьох ліній становить 67 км.
Порт "Шанхай"
"Шанхай" — один з найбільших портів світу. З 2005 року він посідає перше місце за вантажообігом. Порт складається з кількох зон. Вони розташовані відносно далеко одна від одної, але мають при цьому взаємне сполучення.
Більшість процесів в порту автоматизовані і не потребують втручання людини. Оператори лише стежать за показниками на панелях управління.
Порт співпрацює з портами усього світу. Зовнішньоторговельний оборот міста майже на 100% здійснюється за допомогою морських перевезень через порт Шанхая. 20% морського вантажообігу Китаю припадають саме на це підприємство.
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