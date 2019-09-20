Жодного компромісу щодо Приватбанку – екс-посол США в Україні

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що компроміс між українською владою та олігархом Ігорем Коломойський може підірвати підтримку президента Володимира Зеленського на Заході.

Джерело: "Голос Америки" із посиланням на Twitter Пайфера.

Дослівно: "За перші місяці на посаді Володимир Зеленський напрацював серйозний політичний капітал і в Україні, і серед друзів Києва на Заході, включно з МВФ. Він має обережно поводитись з Коломойським (наприклад, жодного "компромісу" щодо "Приватбанку", щоб не розгубити значну частину цього політичного капіталу."

Нагадаємо:



10 вересня олігарх Ігор Коломойський зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на Банковій.

В інтерв'ю Financial Times рем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.

Пізніше Гончарук спростував інформацію щодо переговорів уряду з олігархом Ігорем Коломойським щодо Приватбанку.

Ще на початку червня президент Володимир Зеленський на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом заявляв, що не планує виступати на боці колишніх власників Приватбанку

Передісторія:

20 червня Зеленський під час виступу на Бізнес форумі повідомив, що зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей.

Про Коломойського заявив, що олігарх "вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він іще про це не знає".

21 червня Коломойський у відповідь на заяву Зеленського відзначив, що "на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень (мається на увазі обмеження Високого суду Лондона на витрати) може пофарбувати ларьок".

Коломойського називають "політичним спонсором" Зеленського. Під час виборчої кампанії у команді Зеленського як кандидата в президенти працювали охорона і юрист олігарха.



Співвласник каналу "1+1" Коломойський охарактеризував свої відносини із Зеленським як "дуже хороші". За його словами, вони стали такими внаслідок останніх 7 років спілкування на тлі виробництва контенту студії "Квартал 95" на телеканалі олігарха.



Українська правда