Гончарук заявив, що Зеленський і Коломойський шукають "компроміс" щодо Приватбанку — FT

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку. Це може призвести до охолодження відносин України із західними прихильниками нового уряду президента Володимира Зеленського.

Про це пише Financial Times.

Гончарук повідомив FT, що Зеленський хотів би домовитися з Коломойським про вирішення питання з найбільшим банком України - Приватбанком, який був націоналізований в 2016 році.

"Я повністю переконаний, що зараз нам потрібно зосередитися на зростанні і шукати спільні рішення, а не витрачати наші ресурси на знищення один одного. Тому я дуже позитивно ставлюся до будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу", - сказав Гончарук в інтерв'ю.

МВФ попередив Україну про те, що "відкат" націоналізації Приватбанку поставить під загрозу програму співпраці. Західні кредитори очікують, що Україна буде домагатися повернення 5,5 млрд доларів, витрачених на порятунок банку.

Гончарук сказав: "Яке б рішення ми не знайшли, ми повинні знайти його разом з МВФ".

Видання зазначає, що минулого тижня Зеленський разом з главою Офісу президента Андрієм Богданом, колишнім юристом, який представляв Коломойського в судових спорах по Приватбанку, приймав олігарха у себе в кабінеті. Цю зустріч вже назвали "тривожною". Втім, президент і глава його Офісу заперечували, що обговорювали з Коломойським Приватбанк.



"Зустріч відбулася через кілька днів після того, як поліція провела обшуки в офісах Приватбанку в рідному місті Коломойського, Дніпрі, і провела обшук в будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтаревої в рамках нового розслідування відносно осіб, які займалися націоналізацією", - йдеться в статті.

Гонтарева в коментарі FT заявила, що вона і нинішнє керівництво Приватбанку піддаються залякуванню з боку союзників Коломойського через звинувачення у виведенні з банку 5,5 млрд доларів колишніми акціонерами.

"У нас з Коломойським був укладений договір про докапіталізацію банку. Він його не виконав", - заявила Гонтарєва.

Хоча Приватбанк належить міністерству фінансів і входить в компетенцію Гончарука, він сказав, що Зеленський і Богдан особисто займуться цією справою, не дивлячись на їх очевидний конфлікт інтересів як колишніх співробітників Коломойського.

"Ми з самого початку розуміли, що це особливе питання, тому я ніколи не відповідав за нього. Богдан і президент особисто займалися цим питанням з самого початку ", - сказав він.

"Я розраховую на те, що вони знайдуть правильний спосіб вирішення проблеми, тому що вони знають ситуацію набагато краще. Але я не сумніваюся, що президент і його Офіс будуть на боці держави", - додав Гончарук.

За словами інформованих джерел, переговори з приводу можливого врегулювання справи Приватбанку прискорилися.

За Петра Порошенка, попередника Зеленського, Україна домовилася з Коломойським про угоду, в результаті якої він відмовився від впливу в державній компанії "Укрнафта", щоб домогтися взаємного припинення "бойових дій" через Приватбанк. Угода зазнала краху після того, як Порошенко вирішив не йти на поступки Коломойському в рік виборів.

Неофіційні переговори поновилися після того, як Зеленський вступив на посаду навесні цього року, але будь-який результат навряд чи потребуватиме від Коломойського повернути будь-які активи або компенсувати Україні збитки Приватбанку, розповіло джерело видання.

Виступаючи перед журналістами, Коломойський сказав, що для врегулювання існує "хороша можливість". Гончарук сказав, що "сам факт суспільного обговорення [...] є кроком вперед".

Прем'єр-міністр додав, що Зеленський буде уникати втручання в українські суди або незалежність центрального банку, намагаючись "захистити інтереси" країни. "Так, вони (Зеленський і Коломойський - ред) працювали разом. Але ми успадкували дуже складну ситуацію", - сказав він.

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

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