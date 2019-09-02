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Кіпр достроково виплатив РФ півтора мільярда євро боргу

Понеділок, 2 вересня 2019, 18:21

Кіпр повністю погасив кредит, який він взяв від Росії в 2011 році, щоб утриматись на плаву на піку фінансової кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Деякий час тому російський кредит був повністю погашений", - повідомив міністр фінансів Rsghe Харріс Георгіадіс.

За його словами, йдеться про суму у розмірі 1,58 млрд євро.

"Кіпр тепер може комфортно фінансувати свої потреби з міжнародних ринків", – сказав міністр.

Кіпр домовився з Москвою про кредит в 2,5 мільярда євро в 2011 році, коли острів почав відчувати наслідки фінансового спаду.

На початку 2013 року країна отримала міжнародну допомогу від партнерів по Європейському Союзу і Міжнародного валютного фонду, на суму 10 мільярдів євро.

Європейська правда

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Кіпр Росія борг

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