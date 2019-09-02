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Кипр досрочно выплатил РФ полтора миллиарда евро долга

Понедельник, 2 сентября 2019, 18:21

Кипр полностью погасил кредит, который он взял у России в 2011 году, чтобы удержаться на плаву на пике финансового кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Некоторое время назад российский кредит был полностью погашен", - сообщил министр финансов Rsghe Харрис Георгиадис.

По его словам, речь идет о сумме в размере 1,58 млрд евро.

"Кипр теперь может комфортно финансировать свои потребности с международных рынков", - сказал министр.

Кипр договорился с Москвой о кредите в 2,5 млрд евро в 2011 году, когда остров начал ощущать последствия финансового спада.

В начале 2013 года страна получила международную помощь от партнеров по Европейскому Союзу и Международного валютного фонда на сумму 10 млрд евро.

Европейская правда

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Кипр Россия долг

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