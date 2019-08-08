США готові після Brexit якнайшвидше підписати торгову угоду з Британією

Державний секретар США Майк Помпео заявив в середу, що Сполучені Штати будуть готові якнайшвидше підписати торгову угоду з Британією після того, як країна покине Європейський союз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Головний дипломат США зустрівся у середу з новим міністром закордонних справ Британії Домініком Раабом. Глава британського МЗС перебував у Вашингтоні в рамках поїздки Північною Америкою, спрямованої на зміцнення зв'язків з неєвропейськими країнами напередодні Brexit.

Зараз у стосунках США і Великої Британії існує деяка напруженість, викликана розбіжностями з приводу того, як боротися з Іраном, зміною клімату та іншими проблемами.

Офіційні особи США сподіваються, що відносини нового прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з президентом США Дональдом Трампом в кінцевому підсумку приведуть до двосторонньої торговельної угоди.

"Ми підтримуємо суверенний вибір Сполученого Королівства, проте в кінцевому підсумку Brexit стане потрясінням, і ми будемо на порозі, з ручкою в руці, готові якомога швидше підписати нову угоду про вільну торгівлю", - сказав він.

Рааб зазначив, що Велика Британія "абсолютно рішуче" вийде з ЄС до кінця жовтня. Щойно Британія вийде з ЄС, вона зможе вільно укладати двосторонні торговельні угоди з іншими країнами.

Європейська правда