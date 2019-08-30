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Столичний кінотеатр "Братислава" відремонтують за 100 мільйонів

П'ятниця, 30 серпня 2019, 21:01

Влада Києва оголосили тендер на капітальний ремонт кінотеатру "Братислава" очікуваною вартістю 97,98 мільйона гривень.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро".

Замовником вказане комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) - "Київкінофільм".

Згідно з умовами тендеру, капремонт кінотеатру потрібно провести до кінця 2021 року. Це передбачає ремонт будівлі і внутрішніх приміщень кінотеатру, розташованого на вул. О. Архипенка, 5. Також у технічне завдання включено оснащення технікою трьох залів кінотеатру, фойє і вуличного майданчика.

Заявки на тендер приймають до 16 вересня, аукціон відбудеться 17 вересня.

Кінотеатр "Братислава" розташований на Оболоні, на вулиці Олександра Архипенка, 5. Він був побудований у 1976 році і має дві зали на 500 і 200 місць.

Раніше повідомлялося, що муніципальні кінотеатри Києва готують до приватизації, серед них був і згаданий "Братислава".

Економічна правда

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влада КМДА кіно

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