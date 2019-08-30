Столичный кинотеатр "Братислава" отремонтируют за 100 миллионов
Власти Киева объявили тендер на капитальный ремонт кинотеатра "Братислава" ожидаемой стоимостью 97,98 миллиона гривень.
Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро".
Заказчиком указано коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) - "Киевкинофильм".
Согласно условиям тендера, капремонт кинотеатра нужно провести до конца 2021 года.
Это предполагает ремонт здания и внутренних помещений кинотеатра, расположенного на ул. А. Архипенко, 5. Также в техническое задание включено оснащение техникой трех залов кинотеатра, фойе и уличной площадки.
Заявки на тендер принимают до 16 сентября, аукцион состоится 17 сентября.
Кинотеатр "Братислава" расположен на Оболони, на улице Александра Архипенко, 5. Он был построен в 1976 году и имеет два зала на 500 и 200 мест.
Ранее сообщалось, что муниципальные кинотеатры Киева готовят к приватизации, среди них был упомянут и "Братислава".
Экономическая правда
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