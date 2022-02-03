На ВДНГ у Києві зносять павільйон, де проводили фестиваль "Кураж" – там збудують Президентський університет

фото: FB Альна Гудкова

На території ВДНГ у Києві почали зносити павільйон №19, де проводили міський фестиваль "Кураж" - на його місці збудують одну з будівель Президентського університету.

Про це у Facebook повідомила засновниця "Куражу" Альона Гудкова.

"На початку літа ми випадково дізналися, що нам не продовжать контракт на ВДНГ, тому що на цьому місці будуватимуть Президентський Університет.

Ніхто не приходив із наміром, не питав що і як за собою це спричинить, які втрати на нас чекають - просто нафіг і все.

Розуміючи, що на рівних із президентом ми не зможемо боротися за павільйон, я для себе одразу вирішила, що не хочу скандалити, доводити і махати кулаками, тому прийняла обставини", - пише Гудкова.

"Заради справедливості скажу, що Мушкін (Євген Мушкін, гендиректор ВДНГ – ред.) намагався вмовити нас переїхати в перший павільйон, але навіть якби ми вирізали і вставили всі покращення, що зробили в павільйоні 19 на 6 млн гривень за три роки крім оплати оренди, ми все одно й близько не наблизилися б тому, що вже мали", - додає вона.

Гудкова написала, що пропонувала адміністрації ОП та ВДНГ зберігти будівлю павільйону, облаштувавши там бібліотеку, лекторій або атріум для нового університету.

Крім цього, вона намагалася добитись компенсації за встановлений за кошти благодійників ліфт у павільйоні.

За її словами, про знесення їй не повідомили і вона про це дізналась "випадково".

фото: fb Альона Гудкова

Гудкова додала, що були обговорення "з натяком на обіцянку" зберегти будівлю.

"А потім я побачила вчора це в сторіз, прогортаючи стрічку теж випадково. Ані ВДНГ, ані ОП не знайшли хвилини, щоб написати мені одне смс: "Ми прийняли рішення, всупереч обговоренням з натяком на обіцянку, все-таки його знести, нам шкода. І з ліфтом теж все не зрозуміло, ми просто його демонтуємо і скажемо всім, що щось придумаємо, і потім все забудуть", - написала вона.

фото: FB Альона Гудкова

Благодійний фестиваль "Кураж" (раніше відомий як "Кураж базар") проводився на ВДНГ з 2018 року. До його програми входили музичні виступи, майстер-класи, лекції, перфоманси і базар-барахолка.

Останній "Кураж" відбувся 16-17 жовтня 2021 року - тоді організатори заявили про безстрокові канікули через виселення з павільйону.

Нагадаємо:

31 травня 2021 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме "людей майбутнього", та підписав відповідний указ.

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що Зеленський висловив бажання, щоб для найкращих викладачів Президентського університету майбутнього зарплата стартувала від 4 тисяч "або доларів або євро".

Шкарлет також запевнив, що при будівництві Президентського університету на території державного "Експоцентру України" його інтегрують в нинішню інфраструктуру ВДНГ, вирубки дерев не буде.

Економічна правда