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Україна, Польща і США підпишуть меморандум про постачання газу

П'ятниця, 30 серпня 2019, 12:52

Україна, Польща і США наприкінці тижня планують підписати меморандум про співпрацю в газовій сфері.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BiznesAlert.

Тристороння угода передбачає розвиток постачань американського скрапленого природного газу в Польщу і Україну, використання українських підземних газових сховищ (ПСГ) та облаштування газової інфраструктури.

"Угода стосується співпраці в області реформ українського газового ринку, інфраструктури імпорту природного газу Польщею, інфраструктури зберігання в Україні, експорту американського СПГ, а також газових інтерконекторів в регіоні", - йдеться у матеріалі.

Документ повинні підписати міністр енергетики США Рік Пері, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк і представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський.

Лише за день до цього з'явилася інформація про придбання Україною ще одного пакету СПГ, який в листопаді надійде до країни через Польщу.

31 серпня президент Володимир Зеленський у Варшаві зустрінеться з польським керівництвом - президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і парламентарями.

Європейська правда

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Україна США Польща газ

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