Китай використовує LinkedIn для вербування шпигунів з-за кордону - ЗМІ

Здебільшого китайські шпигуни зацікавлені науковцями й особами, які залишили державну службу в різних країнах. Шпигуни називають себе "рекрутерами" великих компаній і пропонують науковцям і колишнім чиновникам оплатити поїздку до Китаю.

Зазначається, що LinkedIn - єдина велика американська соцмережа, що не заблокована в Китаї.

"Колишній чиновник міністерства закордонних справ Данії отримав запрошення зустрітися в Пекіні від рекрутерки з китайської фірми.

Натомість на зустріч прийшли троє чоловіків, які сказали, що можуть допомогти отримати "великий доступ до китайської системи" для досліджень", - йдеться у статті.

"Іноземні агенти експлуатують соціальні медіа, щоб спробувати "збільшити активи", а LinkedIn - головний мисливський полігон", - заявляють представники західної контррозвідки.

"Спецслужби США, Великобританії, Німеччини та Франції оприлюднили попередження про іноземних агентів, які активно використовують LinkedIn. За словами чиновників, китайські шпигуни є найактивнішими", - пише видання.

Речниця LinkedIn Ніколь Леверич заявила, що компанія активно шукає фейкові акаунти та видаляє їх, адже вони порушують умови користування соцмережею.

Економічна правда