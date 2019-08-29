Китай використовує LinkedIn для вербування шпигунів з-за кордону - ЗМІ
Китайські шпигуни використовували мережу LinkedIn для пошуку потенційних нових іноземних шпигунів.
Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що LinkedIn - єдина велика американська соцмережа, що не заблокована в Китаї.
Здебільшого китайські шпигуни зацікавлені науковцями й особами, які залишили державну службу в різних країнах. Шпигуни називають себе "рекрутерами" великих компаній і пропонують науковцям і колишнім чиновникам оплатити поїздку до Китаю.
Натомість на зустріч прийшли троє чоловіків, які сказали, що можуть допомогти отримати "великий доступ до китайської системи" для досліджень", - йдеться у статті.
"Іноземні агенти експлуатують соціальні медіа, щоб спробувати "збільшити активи", а LinkedIn - головний мисливський полігон", - заявляють представники західної контррозвідки.
"Спецслужби США, Великобританії, Німеччини та Франції оприлюднили попередження про іноземних агентів, які активно використовують LinkedIn. За словами чиновників, китайські шпигуни є найактивнішими", - пише видання.
Речниця LinkedIn Ніколь Леверич заявила, що компанія активно шукає фейкові акаунти та видаляє їх, адже вони порушують умови користування соцмережею.
Економічна правда
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