Китай использует LinkedIn для вербовки шпионов из-за рубежа - СМИ

Китайские шпионы используют сеть LinkedIn для поиска потенциальных новых иностранных шпионов.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что LinkedIn - единственная крупная американская соцсеть, не заблокированная в Китае.

В основном китайские шпионы заинтересованы учеными и лицами, которые покинули государственную службу в разных странах. Шпионы называют себя "рекрутерами" крупных компаний и предлагают ученым и бывшим чиновникам оплатить поездку в Китай.

"Бывший чиновник министерства иностранных дел Дании получил приглашение встретиться в Пекине от рекрутера с китайской фирмы.

Но на встречу пришли трое мужчин, которые сказали, что могут помочь получить "большой доступ к китайской системе" для исследований", - говорится в статье.

"Иностранные агенты эксплуатируют социальные медиа, чтобы попробовать "увеличить активы", а LinkedIn - главный охотничий полигон", - заявляют представители западной контрразведки.

"Спецслужбы США, Великобритании, Германии и Франции обнародовали предупреждения об иностранных агентах, которые активно используют LinkedIn. По словам чиновников, китайские шпионы являются самыми активными", - пишет издание.

Представитель LinkedIn Николь Леверич заявила, что компания активно ищет фейковые аккаунты и удаляет их, ведь они нарушают условия пользования соцсетью.

Экономическая правда