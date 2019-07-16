Колишнього IT-директора "Приватбанку" призначили радником Баканова

Колишній директор з інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank Дмитро Дубілет став радником в.о. голови СБУ Івана Баканова.

Відповідну інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили в СБУ.

Нагадаємо:

Раніше Дмитро Дубілет повідомив, що візьме участь у кількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні як експерт з інформаційних технологій.

"Це не означає, що я пішов в політику. Я продовжую займатися монобанком і бізнесом в цілому", - заявив він.