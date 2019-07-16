Колишнього IT-директора "Приватбанку" призначили радником Баканова
Вівторок, 16 липня 2019, 15:19
Колишній директор з інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank Дмитро Дубілет став радником в.о. голови СБУ Івана Баканова.
Відповідну інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили в СБУ.
Нагадаємо:
Раніше Дмитро Дубілет повідомив, що візьме участь у кількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні як експерт з інформаційних технологій.
"Це не означає, що я пішов в політику. Я продовжую займатися монобанком і бізнесом в цілому", - заявив він.
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