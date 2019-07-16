Колишній IT-директор "Приватбанку" візьме участь у проектах по боротьбі з корупцією
Колишній директор з інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank Дмитро Дубілет заявив, що його запросили взяти участь у кількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні.
Про це він написав у Facebook.
Дубілет зазначив, що бере участь у проектах як експерт з інформаційних технологій.
За його словами, робота відбувається разом з Офісом президента, СБУ та низкою інших держорганів.
"Це не означає, що я пішов в політику. Я продовжую займатися монобанком і бізнесом в цілому.
Корупція - це головне зло, через якого Україна не може нормально розвиватися, а технології - кращий спосіб боротьби з цим злом. Я сподіваюся, що мій досвід буде корисний державі", - написав Дубілет.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua