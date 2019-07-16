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Колишній IT-директор "Приватбанку" візьме участь у проектах по боротьбі з корупцією

Вівторок, 16 липня 2019, 11:25

Колишній директор з інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank Дмитро Дубілет заявив, що його запросили взяти участь у кількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні.

Про це він написав у Facebook.

Дубілет зазначив, що бере участь у проектах як експерт з інформаційних технологій.

За його словами, робота відбувається разом з Офісом президента, СБУ та низкою інших держорганів. 

"Це не означає, що я пішов в політику. Я продовжую займатися монобанком і бізнесом в цілому. 

Корупція - це головне зло, через якого Україна не може нормально розвиватися, а технології - кращий спосіб боротьби з цим злом. Я сподіваюся, що мій досвід буде корисний державі", - написав Дубілет.

Економічна правда

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корупція

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