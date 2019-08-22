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Експорт цукру з України знизився на 24%

Четвер, 22 серпня 2019, 14:57

За 11 місяців поточного сезону Україна експортувала 409 тисяч тонн цукру, що на 24% менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового періоду.

Про це повідомляє прес-служба "Укрцукру".

Підкреслюється, що у липні експорт склав лише 7 тисяч тонн.

У поточному маркетинговому періоді найактивніший попит на український цукор спостерігається з боку пострадянських країн: Узбекистану, Азербайджану, Киргизстану, Таджикистану.

Імпорт цукру в Україну був практично відсутній.

Запаси цукру на 1 серпня 2019 року оцінюють у 0,6 млн тонн, що на 3% вище минулорічного показника.

Економічна правда

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