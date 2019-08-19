Україна та Ізраїль планують значно збільшити сукупний товарообіг між країнами

Україна і Ізраїль планують значно збільшити сукупний товарообіг та розпочати роботу з розширення угоди про зону вільної торгівлі між країнами на сферу послуг.

"Ми детально обговорили наші торговельно-економічні відносини. Ізраїль залишається ключовим торговельним партнером України в регіоні Близького Сходу", - заявив президент України Володимир Зеленський у ході брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

За його словами, сукупний товарообіг між Україною та Ізраїлем перевищив 1 мільярд доларів.

"Не маю жодного сумніву: скоро ця цифра значно збільшиться завдяки підписанню угоди про вільну торгівлю товарами між Україною та Ізраїлем, що, сподіваюсь, буде найближчим часом ратифіковано ізраїльською стороною", – заявив президент України.

Він додав, що також було досягнуто домовленостей про те, щоб без затримок розпочати роботу з розширення угоди і на сферу послуг.

"Ми також домовилися без затримок розпочати роботу з розширення угоди і на сферу послуг" - заявив Зеленський.

У свою чергу Беньямін Нетаньяху подякував українській стороні за ратифікацію угоди про ЗВТ і висловив сподівання на її розширення.

Варто зазначити, що початок роботи угоди про ЗВТ відкладається через відсутність ратифікації документа Ізраїлем.

Ізраїльський прем'єр заявив, що ратифікація угоди і її розширення будуть проводитися після виборів до парламенту Ізраїлю восени.

За словами Нетаньягу, в ході візиту, крім розширення угоди про ЗВТ, було прийнято також рішення створити центри високотехнологічного розвитку в Єрусалимі та Києві.

"І в Києві, і в Єрусалимі слід відкривати центри високотехнологічного розвитку. Таким чином, ми будемо обмінюватися технологіями, і залучати українців в нашу індустрію високих технологій. Тому, що ми будемо робити спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні", – сказав він.

Нагадаємо:

11 липня 2019 року Верховна Рада України ратифікувала міжнародну угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

7 серпня Зеленський підписав проект закону №0223 про ратифікацію угоди про ЗВТ.

Відповідно до угоди про ЗВТ, Ізраїль скасовує близько 80% ввізних мит для українських промислових товарів і понад 9% - для товарів агросектора. Водночас Україна скасовує близько 70% ввізних мит на ізраїльську промислову продукцію і більш як 6% - для сільськогосподарських товарів.

Угода набуде чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України і ізраїльським Кнесетом.

Європейська правда