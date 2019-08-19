Украина и Израиль планируют значительно увеличить совокупный товарооборот между странами

Украина и Израиль планируют значительно увеличить совокупный товарооборот и начать работу по расширению соглашения о зоне свободной торговли между странами на сферу услуг.

"Мы подробно обсудили наши торгово-экономические отношения. Израиль остается ключевым торговым партнером Украины в регионе Ближнего Востока", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По его словам, совокупный товарооборот между Украиной и Израилем превысил 1 миллиард долларов.

"Не сомневаюсь: скоро эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию соглашения о свободной торговле товарами между Украиной и Израилем, которое, надеюсь, будет в ближайшее время ратифицировано израильской стороной", - заявил президент Украины.

Он добавил, что также были достигнуты договоренности о том, чтобы без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг.

"Мы также договорились без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг", - заявил Зеленский.

В свою очередь Беньямин Нетаньяху поблагодарил украинскую сторону за ратификацию соглашения о ЗСТ и выразил надежду на ее расширение.

Стоит отметить, что начало работы соглашения о ЗСТ откладывается из-за отсутствия ратификации документа Израилем.

Израильский премьер заявил, что ратификация соглашения и его расширение будут проводиться после выборов в парламент Израиля осенью.

По словам Нетаньяху, в ходе визита, помимо расширения соглашения о ЗСТ, было принято также решение создать центры высокотехнологичного развития в Иерусалиме и Киеве.

"И в Киеве, и в Иерусалиме следует открывать центры высокотехнологичного развития. Таким образом, мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев в нашу индустрию высоких технологий. Потому что мы будем делать совместные инвестиции в эту сферу здесь, в Украине", - сказал он.

Напомним:

11 июля 2019 года Верховная Рада Украины ратифицировала международное соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем.

7 августа Зеленский подписал проект закона №0223 о ратификации соглашения о ЗСТ.

В соответствии с соглашением о ЗСТ, Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% - для товаров агросектора. В то же время Украина отменяет около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию и более 6% - для сельскохозяйственных товаров.

Соглашение вступит в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

Европейская правда