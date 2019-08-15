Декларационная кампания: бюджет пополнили 3,2 миллиарда НДФЛ и 440 миллионов военного сбора
По результатам нынешней кампании декларирования гражданами доходов, полученных в прошлом году, в бюджет поступило 3,2 миллиарда гривень от НДФЛ и 440 миллионов гривень военного сбора.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
"По состоянию на 1 августа 2019 года увеличилось по сравнению с прошлым годом не только количество поданных гражданами деклараций об имущественном состоянии и доходах (+14 тыс.) и задекларированных доходов (+27 млрд грн), но и сумма согласованных к уплате налоговых обязательств", - отметили в ГФС.
Так, по налогу на доходы физических лиц - дополнительно более 1 млрд грн, по военному сбору прирост составил почти 200 млн грн. Это свидетельствует "об активной гражданской позиции украинцев и высоком уровне налогового сознания", считают в ГФС.
Наибольшие суммы налога на доходы физлиц уплачено декларантами города Киева (2 млрд грн), Киевской (120 млн грн), Харьковской (106 млн грн) и Одесской (104 млн грн) областей.
Аналогично распределились и налоговые обязательства по военному сбору: в г.Киеве это почти 278 млн грн, Киевская область - 16 млн грн, Харьковская и Одесская – по 14 млн грн.
"Безусловным рекордом поступлений в бюджет является уплата жителем г.Киева налоговых обязательств в сумме почти 1 млрд гривень", - отметили в фискальной службе.
И напомнили: если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму налогового обязательства по налогу на доходы физлиц и военного сбора, указанной в представленной декларации за 2018 год, он привлекается к ответственности в виде штрафа в соответствии с п. 126.1 ст. 126 Налогового кодекса.
Напомним:
В прошлом году Министерство финансов предложило вести отдельный учет состоятельных украинский, обязав их ежегодно подавать декларации об имущественном состоянии и доходах.
В мае более 73 тысяч украинцев задекларировали право на налоговую скидку.
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Экономическая правда
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