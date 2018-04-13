Мінфін хоче зобов'язати подавати декларації найзаможніших українців

Міністерство фінансів пропонує вести окремий облік заможних українців, зобов'язавши їх щорічно подавати декларації про майновий стан і доходи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Орієнтовна кількість фізосіб - платників податків під час проведення деклараційної кампанії становитиме 1200 осіб", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Згідно з ним, відносити до категорії заможних пропонується громадян по одному з трьох критеріїв: кінцевий бенефіціарний власник великого платника податків; загальний оподатковуваний дохід за попередній рік в 50 млн грн; пряме або опосередковане володіння 10% і більше юрособи-нерезидента, яка задекларувала дохід за попередній рік 10 млн євро і більше.

Несвоєчасне подання податкової декларації Мінфін пропонує карати штрафом в 10% від суми нарахованого податку на доходи фізосіб.

"Світова податкова практика підтвердила, що від застосування спеціальних заходів в роботі з платниками податків, що мають великі доходи, держава може мати значну користь, оскільки відносно незначна кількість платників податків забезпечує великий відсоток від загального обсягу доходів", - відзначають автори законопроекту.

Вони посилаються на результати деклараційної кампанії за 2016 рік, в якій 63 фізособи подали податкові декларації, задекларувавши в загальній сумі дохід 7,66 млрд грн, і яким було донараховано 225,2 млн грн ПДФО і 26,6 млн грн військового збору.

Законопроект розширює повноваження Державної фіскальної служби отримувати виключно на письмову вимогу інформацію про обіг коштів заможних фізосіб на банківських рахунках за умови належного захисту таких даних.

"Встановлення таких правил є одним з механізмів підвищення рівня податкової дисципліни серед платників податків - фізичних осіб із значними доходами і поліпшення ефективності контролю з боку держави", - вважає Мінфін.