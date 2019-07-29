У Литві назвали ціну "відключення" Балтії від енергомереж РФ
Синхронізація ліній електропередач країн Балтії із західними країнами ЄС коштуватиме близько 1,5 мільярда євро.
Про це заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Вайчюнас не сумнівається, що країни Балтії і Польща отримають все необхідне європейське фінансування для проєкту синхронізації ЛЕП країн із Західною Європою.
Він підкреслює, що фінансування найбільшої частини проєкту - морської перемички між Литвою і Польщею Harmony Link - ймовірно відбуватиметься в рамках нової фінансової перспективи Євросоюзу.
"Наша мета - створити можливості для того, щоб в новій фінансовій перспективі було можливо фінансувати реалізацію проєкту, оскільки ми неминуче змушені будемо залізти в наступну фінансову перспективу. Я вкрай позитивно оцінюю те, що бюджет механізму Європейських інфраструктурних мереж (CEF) на 2021-2027 роки збільшується з 5 млрд до 7,8 млрд євро - є така пропозиція зараз. Але в будь-якому разі це добрий початок, це досить солідні суми. Нам вдалося внести синхронізацію в пріоритетні проєкти в наступній фінансовій перспективі, і це об'єкт потенційного фінансування", - сказав Вайчюнас.
Так міністр енергетики коментував інформацію джерел BNS про те, що в бюджеті CEF на 2020 рік залишилося лише близько 500-600 млн євро, тим часом, тільки для синхронізації ЛЕП країн Балтії буде потрібно близько 1 млрд євро.
За словами міністра, найважливішою буде якісна підготовка заявки на фінансування Harmony Link. Він також зазначив, що заявка буде подана восени 2020 року.
До цього терміну оператори і регулятори чотирьох країн повинні домовитися про витрати проєкту.
"Зараз триває узгодження фінансування проєкту між операторами, і ми сподіваємося на позитивні рішення у вересні", - сказав Вайчюнас.
За даними джерел BNS, попередні підрахунки свідчать про те, що Литва не повинна буде компенсувати витрати партнерів.
У грудні 2018 року литовська компанія Litgrid і польська PSE підписали угоду про прокладання морського кабелю постійної напруги Harmony Link. Перемичка і пов'язана з нею інфраструктура обійдуться приблизно в 850 млн євро. Це буде другий етап проєкту синхронізації.
У березні ЄС затвердив фінансування першого етапу: балтійським країнам виділили 323 млн євро, з них 125 млн євро - Литві.
Очікується, що в рамках механізму Європейських інфраструктурних мереж буде профінансована максимальна сума - 75% або 637 млн євро. В такому ж обсязі ЄС профінансував і перший етап.
У проєкт синхронізації енергомереж країн Балтії з мережами материкової Європи вартістю приблизно 1,5 млрд євро Литві належить інвестувати більше всіх в регіоні - близько 650 млн євро (з урахуванням фінансування з ЄС).
Литва, Латвія і Естонія зараз діють в синхронному режимі в так званому кільці пострадянської електроенергетичної системи БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія, Литва) і залежать від диспетчерської в Москві і електромереж Росії. До 2025 року країни Балтії хочуть синхронізувати свої енергомережі з мережами материкової Європи.
Після довгих взаємних суперечок країни Балтії 2018 року затвердили, що будуть синхронізуватися із Західною Європою через Польщу. Нині між Литвою і Польщею вже діє електроенергетична перемичка LitPol Link, проте потужності хочуть посилити за допомогою прокладки нової морської перемички Harmony Link.
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