Приватбанк продаватиме власну нерухомість на "голандських" аукціонах

ПриватБанк планує здійснювати продаж нерухомості із застосуванням механізму "голандських" аукціонів уже найближчим часом.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі банку.

"ПриватБанк, крім традиційних, планує здійснювати продаж нерухомості із застосуванням механізму "голандських" аукціонів, які передбачають зниження ціни продажу в ході торгів. Найближчим часом такі аукціони відбудуться щодо об'єктів, узгоджених правлінням банку", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, ПриватБанк відкриває новий сезон продажу нерухомості та знижує початкові ціни продажу на власні об'єкти нерухомого майна (квартири, нежилі приміщення, паркувальні майданчики та інші об'єкти майже в усіх регіонах України), які виставлені на реалізацію на електронних торгових майданчиках LOT.PB та OpenMarket.

Зниження цін на нерухомість, відповідно до прийнятого правлінням банку рішення, заплановано по великій кількості непрофільних активів, що сприятиме прискоренню реалізації об'єктів, які не використовуються в операційній діяльності ПриватБанку.

Економічна правда