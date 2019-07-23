В ЄС висловили сподівання досягти з Джонсоном впорядкованого Brexit

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє висловив сподівання на можливість досягти впорядкованого Brexit з новим прем’єром Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми очікуємо конструктивної роботи з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, коли він вступить на посаду, щоб полегшити ратифікацію Угоди про вихід і домогтися впорядкованого Brexit. Ми також готові переробити узгоджену декларацію про партнерство відповідно до керівних принципів Європейської ради", - написав Барньє у Twitter.

Нагадаємо, члени британської Консервативної партії проголосували за ексглаву МЗС Бориса Джонсона, обравши його лідером партії і відповідно – прем’єр-міністром.

За нього проголосували 66% членів Консервативної партії.

Переможець офіційно вступить на посаду прем'єр-міністра в середу вдень, замінивши Терезу Мей, яка пішла у відставку через те, що не змогла змусити парламент ратифікувати угоду щодо Brexit.

Джонсон пішов у відставку з поста міністра закордонних справ рік тому через незгоду зі стратегією Мей щодо Brexit. Він неодноразово обіцяв вивести Британію з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї.

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Європейська правда