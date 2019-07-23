В центре Киева митинговали курьеры Glovo: требовали улучшения условий труда

Информатор

22 июля под офисом компании Glovo в Киеве на улице Старонаводницкой, 6-Б состоялась акция протеста, организованная курьерами сервиса доставки Glovo, которые требовали улучшения условий труда.

Об этом сообщает Информатор, который побывал на митинге.

Отмечается, что митингующие требовали отказаться от новой системы начисления зарплат в Glovo. Всего под стенами офиса компании собрались около 25 человек.

Как сообщили участники митинга, в компании подняли зарплаты курьерам, но вместе с этим, повысили число доставок для получения бонусов. Теперь, по словам митингующих, нужно совершить более 100 доставок в неделю, чтобы получать достойную оплату. Это практически ставит крест на попытках некоторых курьеров использовать Glovo в качестве основной работы.

Кроме того, на митинге отметили, что курьеры Glovo по сути являются только зарегистрированными пользователями приложения, а не полноценными работниками. Это означает, что на них ложатся затраты на топливо, амортизацию и страховку.

Отмечается, что журналисты поднялись в офис Glovo, чтобы сотрудники копании прокомментировали сложившуюся ситуацию, однако дверь им не открыли.

Напомним:

Ранее в Glovo рассказали, на каких условиях работают с ресторанами, и сколько могут заработать курьеры.

Читайте детальнее в публикации: На собственном опыте. Как я работала в Glovo.