Почалася реєстрація учасників першого аукціону з продажу електроенергії

"Українська енергетична біржа" оголосила про початок реєстрації учасників на аукціони з продажу електроенергії.

Про це повідомляється на сайті біржі.

"Аукціонний комітет затвердив регламент організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на товарній біржі Українська енергетична біржа", - йдеться у повідомленні.

Всі необхідні документи вже оприлюднені на сайті біржі. Реєстрація учасників відкрита.

"В першу чергу, просимо реєструватися для участі в аукціоні учасників, на яких покладено спеціальні обов'язки для забезпечення суспільних інтересів в процесі функціонування ринку електричної енергії", - відзначають в УЕБ і підкреслюють, що такі учасники будуть оброблятися і реєструватися в першу чергу.

Перший аукціон в формі спеціалізованої сесії (для покупців: гарантований покупець, ОСП і ОСР) відбудеться в четвер, 27 червня.

На початку червня Кабінет міністрів затвердив УЕБ як майданчик для продажу електроенергії на аукціонах за двосторонніми договорами.

Планується, що продаж електроенергії через електронні аукціони гарантує, що вартість електроенергії для населення не буде рости.

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