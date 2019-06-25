Началась регистрация участников первого аукциона по продаже электроэнергии

"Украинская энергетическая биржа" объявила о начале регистрации участников на аукционы по продаже электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте биржи.

"Аукционный комитет утвердил регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на товарной бирже Украинская энергетическая биржа", - говорится в сообщении.

Все необходимые документы уже обнародованы на сайте биржи. Регистрация участников открыта.

"В первую очередь, просим регистрироваться для участия в аукционе участников, на которых возложены специальные обязанности для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии", - отмечают в УЭБ и подчеркивают, что такие участники будут обрабатываться и регистрироваться в первую очередь.

Первый аукцион в форме специализированной сессии (для покупателей: гарантированный покупатель, ОСП и ОСР) состоится в четверг, 27 июня.

В начале июня Кабинет министров утвердил УЭБ в качестве площадки для продажи электроэнергии на аукционах по двухсторонним договорам.

Планируется, что продажа электроэнергии через электронные аукционы гарантирует, что стоимость электроэнергии для населения не будет расти.

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