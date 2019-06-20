Золото подорожчало до 5-річного максимуму

Ціна золота підскочила до максимуму більш ніж за 5 років на торгах 20 червня завдяки очікуванням пом'якшення політики Федеральною резервною системою в поточному році

Про це із посиланням на результати торгів повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, вартість дорогоцінного металу з негайним постачанням під час азіатської сесії піднімалася до 1394,11 дол за унцію - це на 2,5% вище за рівень попередньої сесії і є максимумом із 2013 року.

У Нью-Йорку ф'ючерси на золото подорожчали на 3,6%, до 1397,7 дол за унцію - також максимуму з 2013 року.

Ціна золота збільшилася приблизно на 8% з початку травня на тлі зростаючого попиту на активи "тихої гавані" в умовах ескалації торгового спору США і Китаю.

Заяви Федрезерву за підсумками засідання 18-19 червня були розцінені трейдерами як сигнал того, що американський Центробанк може знизити ставку вже на наступному засіданні. Це спровокувало ослаблення долара, що сприятливо для вартості золота

Водночас експерти кажуть, що попит на дорогоцінний метал може зменшитися у зв'язку з можливістю укладення чергового "перемир'я" Вашингтоном і Пекіном, між якими триває торгова війна.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп планує провести зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у рамках саміту G20, який пройде в Осаці в кінці наступного тижня.

Як повідомлялося, у травні після тривалого зростання вартість золота почала знижуватися на тлі загострення конфлікту між Китаєм і США. Тоді ж аналітики спрогнозували зростання попиту на золото "в найближчі тижні".

Економічна правда