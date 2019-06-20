Золото подорожало до 5-летнего максимума

Цена золота подскочила до максимума более чем за 5 лет на торгах 20 июня благодаря ожиданиям смягчения политики Федеральной резервной системой в этом году.

Об этом со ссылкой на результаты торгов сообщает Интерфакс-Украина.

Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе азиатской сессии поднималась до 1394,11 долл за унцию - это на 2,5% выше уровня предыдущей сессии и является максимумом с 2013 года.

В Нью-Йорке фьючерсы на золото подорожали на 3,6%, до 1397,7 долл за унцию - также максимума с 2013 года.

Цена золота увеличилась примерно на 8% с начала мая на фоне возросшего спроса на активы "тихой гавани" в условиях эскалации торгового спора США и Китая.

Заявления Федрезерва по итогам прошедшего 18-19 июня заседания были расценены трейдерами как сигнал того, что американский Центробанк может снизить ставку уже на следующем заседании. Это спровоцировало ослабление доллара, что благоприятно для стоимости золота.

В то же время эксперты отмечают, что спрос на драгметалл может уменьшиться в связи с возможностью заключения очередного "перемирия" Вашингтоном и Пекином, ведущими торговую войну.

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который пройдет в Осаке в конце следующей недели.

Напомним, что в мае после продолжительного роста стоимость золота начала снижаться на фоне обострения конфликта между Китаем и США. Тогда же аналитики спрогнозировали рост спроса на золото "в ближайшие недели".

Экономическая правда