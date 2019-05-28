Україна імпортуватиме тварин і продукцію тваринництва за новими міжнародними правилами

Починаючи з листопада Україна почне імпортувати живих тварин і їх репродуктивний матеріал, харчові продукти тваринного походження, корми, сіно, солому та інші продукти тваринного походження за новими вимогами.

Про це повідомляє Міністерство агрополітики у Facebook.

Зазначається, що відповідний наказ Мінагрополітики №553 оприлюднено 24 травня в Офіційному віснику №39 та внесено до Єдиного держреєстру нормативно-правових актів на сайті Мінюсту, і він набуває чинності 24 листопада.

Це дозволить врегулювати спірні питання, які виникають при здійсненні міжнародної торгівлі.

Окрім того, дія нових вимог сприятиме зниженню рівня регулювання імпорту вантажів, розвитку міжнародної торгівлі, розвитку тваринництва і забезпечення населення безпечними продуктами харчування.

Наказ визначає вимоги до підконтрольних Держпродспоживслужбі вантажів на основі ризик-орієнтовного підходу з урахуванням вимог європейського законодавства та рекомендацій МЕБ.

Зокрема, застосовуються принципи регіоналізації (зонування), компартменталізації та еквівалентності для цілей міжнародної торгівлі.

Нагадаємо:

За перший квартал 2019 року експорт продукції агропромислового комплексу з України до країн ЄС збільшився порівняно з 2018 роком на 24,4%.

У квітні Україна і Саудівська Аравія погодили ветсертифікат на експорт яловичини.

Економічна правда