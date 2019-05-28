Украина будет импортировать животных и продукцию животноводства по новым международным правилам
Начиная с ноября Украина начнет импортировать живых животных и их репродуктивный материал, пищевые продукты животного происхождения, корма, сено, солому и другие продукты животного происхождения по новым требованиям.
Об этом сообщает Министерство агрополитики в Facebook.
Отмечается, что соответствующий приказ Минагрополитики №553, обнародованный 24 мая в Официальном вестнике №39 и внесенный в Единый госреестр нормативно-правовых актов на сайте Минюста, вступит в силу 24 ноября.
Это позволит урегулировать спорные вопросы, возникающие при осуществлении международной торговли.
Кроме того, действие новых требований способствует снижению уровня регулирования импорта грузов, развитию международной торговли и животноводства, а также обеспечению населения безопасными продуктами питания.
Приказ определяет требования к подконтрольным Держпродспоживслужбы грузов на основе риск-ориентированного подхода с учетом требований европейского законодательства и рекомендаций МЭБ.
В частности, применяются принципы регионализации (зонирование), компартментализации и эквивалентности для целей международной торговли.
Напомним:
За первый квартал-2019 экспорт продукции агропромышленного комплекса из Украины в страны ЕС увеличился по сравнению с 2018 годом на 24,4%.
В апреле Украина и Саудовская Аравия согласовали ветсертификат на экспорт говядины.
Экономическая правда
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