"Нафтогаз" почав імпортувати газ: скільки доведеться платити

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НАК "Нафтогаз" з лютого розпочав імпорт газу та планує всього за місяць закупити 300 мільйонів кубометрів газу.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів на брифінгу.

У лютому, заявив Галущенко, Україна відновила імпорт газу. За його словами, купують як приватні гравці, так і НАК "Нафтогаз". Проте він не може розголошувати ціну, адже це комерційна таємниця. Міністр зауважив, що ціна зараз становить від 900 до 1000 доларів за тисячу кубів.

З урахуванням угод, які Україна уклала зі Словаччиною та Угорщиною, наразі гарантовані потужності для імпорту становлять 50 млн кубів на добу. "Цього абсолюнто достатньо, аби наповнити сховища", додав він.

У лютому "Нафтогаз" планує імпортувати близько 300 млн кубометрів газу, переважно за напрямками зі Словаччини, Угорщини та Польщі.

З урахуванням названих міністром цін, такий обсяг імпорту може коштувати НАКу від 7,6 млрд грн до 8,5 млрд грн.

Для проходження наступного опалювального сезону Україні доведеться імпортувати газ, на що знадобиться близько 7 млрд доларів. В інтерв’ю ЕП міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що уряд веде діалог з "Нафтогазом" з цього приводу, аби зрозуміти, яка сума знадобиться і яким чином її забезпечити.

Він додав, що серед потенційних джерел для імпорту – додаткова рента від газу.

"Сказати, що наша [Міністерства фінансів] правда, враховуючи високі ціни на газ… Десь об’єктивно є потреба щодо, не люблю це слово, "субсидування" цієї, на жаль, непрекрасної галузі", – пояснив Марченко.

Читайте більше в інтерв’ю ЕП: "Панікують ті, хто хотів заробити на Україні". Міністр фінансів про вплив військ РФ на стабільність економіки

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз" може з лютого розпочати імпорт газу "у разі потреби".

Оператори України та Словаччини домовилися збільшити потужності для імпорту газу на понад 50%.

Оператори ГТС України та Угорщини уклали угоду щодо збільшення на третину гарантованих потужностей для імпорту газу з Європи.

Економічна правда