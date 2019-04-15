В уряді рекомендують не оскаржувати програш України в СОТ щодо транзитної суперечки з РФ

Міжвідомча робоча група при Мінекономрозвитку рекомендувала утриматися від апеляційного оскарження у справі про обмеження Росією транзиту з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що у СОТ не визнали порушенням блокування Росією українського транзиту до країн Середньої Азії.

Група експертів СОТ визнала, що дії Росії були виправданими, оскільки дійсно існує "надзвичайна ситуація в міжнародних відносинах" між Україною та РФ. Україна стверджувала, що РФ неправомірно обмежила транзитний рух з території України через територію РФ в треті країни та порушила базові принципи багатосторонньої торговельної системи.

Міжвідомча робоча група при Мінекономрозвитку проаналізувала звіт групи експертів СОТ у цій справі і дійшла висновку, що звіт містить "низку істотних положень, позитивних для торговельних інтересів України та всієї міжнародної спільноти".

Зокрема, робоча група стверджує, що висновки групи експертів СОТ щодо наявності "надзвичайних обставин у міжнародних відносинах" є "фактичним визнанням ще однією міжнародною організацією в особі СОТ наявності збройного конфлікту між Україною та Росією".

"Крім того, висновки Групи експертів СОТ дають можливість самій Україні відповідно до власних інтересів у разі такої необхідності застосовувати санкції проти Росії, керуючись визначеними експертами СОТ положеннями щодо наявності "надзвичайних обставин у міжнародних відносинах" відповідно до статті XXI ("Винятки з міркувань безпеки") ГАТТ 1994 року", - заявили у прес-службі міністерства.

"Група експертів СОТ у своєму звіті також підтвердила, що Україна обов’язково довела б факт порушення російською стороною своїх зобов’язань щодо свободи транзиту, якби не наявність визнаних "надзвичайних обставин у міжнародних відносинах", які сьогодні існують між Україною та Росією", - додали у міністерстві.

Члени міжвідомчої робочої групи дійшли згоди, що "змістовно представлений звіт Групи експертів СОТ у цілому вигідний Україні як у середньостроковій, так і у довгостроковій перспективі, оскільки створює для України дієві інструменти для захисту своїх прав та інтересів у рамках членства в СОТ".

Міжвідомча робоча група ухвалила рішення утриматись від ініціювання процедури апеляційного перегляду висновків групи експертів у цій справі.

Читайте детальніше у статті "Поразка з шансом на реванш: чому СОТ не підтримала Україну в транзитній суперечці з РФ".

Європейська правда