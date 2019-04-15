В правительстве рекомендуют не оспаривать проигрыш Украины в ВТО по транзитному спору с РФ

Межведомственная рабочая группа при Минэкономразвития рекомендовала воздержаться от апелляционного обжалования по делу об ограничении Россией транзита из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в ВТО не признали нарушением блокирование Россией украинского транзита в страны Средней Азии.

Группа экспертов ВТО признала, что действия России были оправданы, поскольку действительно существует "чрезвычайная ситуация в международных отношениях" между Украиной и РФ. Украина утверждала, что РФ неправомерно ограничила транзитное движение с территории Украины через территорию РФ в третьи страны и нарушила базовые принципы многосторонней торговой системы.

Межведомственная рабочая группа при Минэкономразвития проанализировала отчет группы экспертов ВТО в этом деле и пришла к выводу, что отчет содержит "ряд существенных положений, позитивных для торговых интересов Украины и всего международного сообщества".

В частности, рабочая группа утверждает, что выводы группы экспертов ВТО о наличии "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях" являются "фактическим признанием еще одной международной организацией в лице ВТО наличия вооруженного конфликта между Украиной и Россией".

"Кроме того, выводы группы экспертов ВТО дают возможность самой Украине в соответствии с собственными интересами в случае такой необходимости применять санкции против России, руководствуясь определенными экспертами ВТО положениями о наличии "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях" согласно статье XXI ("Исключения по соображениям безопасности") ГАТТ 1994 года", - заявили в пресс-службе министерства.

"Группа экспертов ВТО в своем отчете также подтвердила, что Украина обязательно доказала бы факт нарушения российской стороной своих обязательств относительно свободы транзита, если бы не наличие признанных "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях", которые сегодня существуют между Украиной и Россией", - добавили в министерстве.

Члены межведомственной рабочей группы согласились, что "содержательно представленный отчет группы экспертов ВТО в целом выгоден Украине как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку создает для Украины действенные инструменты для защиты своих прав и интересов в рамках членства в ВТО".

Межведомственная рабочая группа приняла решение воздержаться от инициирования процедуры апелляционного пересмотра выводов группы экспертов по этому делу.

Читайте подробнее в статье "Поражение с шансом на реванш: почему ВТО не поддержала Украину в транзитном споре с РФ".

Европейская правда