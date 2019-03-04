ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва і продовжив проти Януковича і Ко

Європейський союз оприлюднив рішення про продовження санкцій проти екс-президента Віктора Януковича і 11 його соратників.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС.

"Рада продовжила до 6 березня 2020 року заморожування активів 12 осіб, визнаних відповідальними за привласнення українських державних коштів або зловживання службовим становищем, що призвело до втрати українських громадських коштів. Обмежувальні заходи щодо однієї особи не були продовжені", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, посли ЄС раніше вирішили виключити із санкційного списку екс-главу Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Документ буде опублікований в офіційному журналі ЄС 5 березня.

У листопаді минулого року Європейський суд у Люксембурзі ухвалив рішення про скасування санкцій ЄС, введених Радою Євросоюзу проти Андрія Клюєва у березні 2017 року.

Це рішення суду не скасувало рішення Ради ЄС від 2018 року про продовження заморожування активів проти Клюєва, тому він залишається під європейськими санкціями мінімум до 6 березня 2019 року.

Нагадаємо, брат Андрія Клюєва, колишній народний депутат Сергій Клюєв, першим серед соратників екс-президента Віктора Януковича домігся в Європейському суді зняття діючих санкцій ЄС. Санкції, введені проти нього в 2017 році, були зняті в лютому 2018 року, тобто за місяць до завершення терміну дії.

Санкції проти Януковича і його оточення були введені в березні 2014 року.

Європейська правда