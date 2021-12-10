Всі розділи
Укр / Рус

Швейцарія продовжила заморожування активів Януковича до 2023 року

П'ятниця, 10 грудня 2021, 16:55

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення продовжити заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення ще на рік.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду, повідомляє "Європейська правда".

"На своєму засіданні 10 грудня Федеральна рада продовжила на один рік термін превентивного заморожування активів щодо України. Метою цього рішення є підтримка судової співпраці з українською владою", - йдеться у заяві.

Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року. При цьому в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками, тобто до лютого 2024 року.

У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн) строком на три роки. Потім термін дії цього рішення не раз продовжували.

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд напередодні заявив, що повернення заморожених активів Януковича стане можливим, лише коли антикорупційні інституції в Україні будуть незалежні та матимуть безпристрасне керівництво.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Швейцарія Янукович

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чому до окремих країн великий бізнес злітається, як бджоли на квітник 26 жовтня 2021, 17:42
Україна позичить 500 мільйонів євро на закупівлю і виробництво поїздів Stadler 27 серпня 2021, 09:00
У Києві тестують "швейцарську електричку" для поїздок в передмістя 16 серпня 2021, 09:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!