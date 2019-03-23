Зеленський розповів, як планує залучати інвестиції в Україну

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує розвивати економіку та залучати інвестиції в Україну через перезапуск судової системи і відновлення довіри до держави.

Про це він сказав в ефірі програми "Інтерв'ю з кандидатом у президенти" на телеканалі ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

"У країні повинна запрацювати економіка. Потрібно відкрити можливість людям інвестувати. Це перезапуск судової системи. Бо всі бояться сюди інвестувати капітали, більше нікому не вірять. Не вірять судам, не вірять гаранту", - підкреслив Зеленський.

Кандидат у президенти зазначив, що у своїй програмі пропонує так звану "нульову декларацію", податкову амністію.

"Ми жили в такій країні, всі захищали гроші, як могли. Тому податкова амністія пропонує за певний відсоток, ми пропонуємо 5%, може бути, для великого бізнесу цей відсоток можна збільшити, вести з ними діалог і всі погодяться. І з завтрашнього дня, хлопці, живемо по-іншому. Давайте обнулимося, давайте отримаємо гроші в країну", - додав він.

На питання, як змусити усіх українців платити податки, Зеленський відповів:

"Якщо наша країна і нова влада покаже, що ми з першого дня працюємо по-чесному, нам треба платити податки. "Нульова декларація" - це дуже важливо. Це насправді "чистилище", усі ми пробачили один одному.

І з цього моменту давайте платити податки, якщо ти не платиш - ти сідаєш у в'язницю. Ми всі живемо в правовій державі. По-іншому ніяк, але народ повинен повірити, людям потрібно показувати і їх переконувати".

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Нагадаємо:

Перший тур виборів президента відбудеться 31 березня, другий – 21 квітня.

Згідно останніх результатів опитування, Зеленський лідирує в президентському рейтингу.

Зокрема, за результатами опитування інституту Яременка лідером президентського рейтингу залишається шоумен Володимир Зеленський, друге і третє місця займають лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко і чинний глава держави Петро Порошенко.

Українська правда