Венедіктова: спецпідрозділ в ОГП з захисту інвестицій поповнив економіку на 9 мільярдів

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що завдяки створеному в Офісі генпрокурора спеціалізованого підрозділу із захисту інвестицій, економіка країни поповнилась на 9 млрд грн.

Про це вона заявила під час звіту про підсумки роботи Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту інвесторів у 2020-2021 роках, передає Укрінформ.

Як зазначається, Офіс генпрокурора взяв на себе координацію всіх процесів у сфері захисту інвестицій задля досягнення довіри бізнесу до правоохоронних органів та покращення інвестиційного клімату в державі.

"Вирахувати економічний ефект від роботи нашого підрозділу в Офісі Генпрокурора непросто, але, до прикладу, лише у двох з 70 наших успішних справ бізнесом додатково інвестовано в економіку України понад 9 млрд гривень.

В одному випадку мова йде про 100 млн доларів США прямих інвестицій, в іншому – створено понад 10 000 робочих місць", — додала Венедіктова.

Голова ТСК Янченко зазначила, що за час роботи ТСК розглянула 22 звернення інвесторів по резонансних справах і 9 з них вже успішно вирішені.

Результатом спецкомісії в законодавчому полі стало 7 законопроєктів, зокрема, для стимулювання розвитку галузі будування електрокарів, про реформу АРМА та пакет антирейдерських ініціатив.