Зеленский рассказал, как планирует привлекать инвестиции в Украину

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что планирует развивать экономику и привлекать инвестиции в Украину через перезапуск судебной системы и восстановление доверия к государству.

Об этом он сказал в эфире программы "Интервью с кандидатом в президенты" на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"В стране должна заработать экономика. Нужно открыть возможность людям инвестировать. Это перезапуск судебной системы. Потому что все боятся сюда инвестировать капиталы, больше никому не верят. Не верят судам, не верят гаранту", - подчеркнул Зеленский.

Кандидат в президенты отметил, что в своей программе предлагает так называемую "нулевую декларацию", налоговую амнистию.

"Мы жили в такой стране, все защищали деньги, как могли. Поэтому налоговая амнистия предлагает за определенный процент, мы предлагаем 5%, может быть, для крупного бизнеса этот процент можно увеличить, вести с ними диалог и все согласятся. И с завтрашнего дня, ребята, живем по-другому. Давайте обнулимся, давайте получим деньги в страну", - добавил он.

На вопрос, как заставить всех украинцев платить налоги, Зеленский ответил:

"Если наша страна и новая власть покажет, что мы с первого дня работаем по-честному, нам надо платить налоги. "Нулевая декларация" - это очень важно. Это на самом деле "чистилище", все мы простили друг другу.

И с этого момента давайте платить налоги, если ты не платишь - ты садишься в тюрьму. Мы все живем в правовом государстве. По-другому никак, но народ должен поверить, людям нужно показывать и их убеждать".

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Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 21 апреля.



Согласно последним результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге.



По результатам опроса института Яременко лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, второе и третье места занимают лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

Украинская правда