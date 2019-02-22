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Конфісковані у оточення Януковича 1,47 мільярда перерахували до держбюджету

П'ятниця, 22 лютого 2019, 18:54

На рахунки Держказначейства надійшли 1,478 мільярда гривень, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Сьогодні, 22 лютого 2019 року, кошти в сумі 1,478 млрд грн перераховано на банківський рахунок Державної казначейської служби України", - написала вона.

Речниця Юрія Луценка нагадала, що тиждень тому він назвав конфіскацію заслугою Департаменту міжнародного співробітництва ГПУ та заявив, що гроші будуть спрямовані на підтримку армії.

У коментарі Укрінформу Сарган зауважила, що надходження є продовженням спецконфіскації 2017 року.

Нагадаємо, Агентство з розшуку та менеджменту активів з початку 2019 року отримало майже 25 мільйонів гривень від реалізації арештованого майна.

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ГПУ Янукович

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