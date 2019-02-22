Конфискованные у окружения Януковича 1,47 миллиарда перечислили в госбюджет
На счета Госказначейства поступили 1,478 миллиарда гривень, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"Сегодня, 22 февраля 2019 года, средства в сумме 1,478 млрд грн перечислено на банковский счет Государственной казначейской службы Украины", - написала она.
Пресс-секретарь Юрия Луценко напомнила, что ранее он назвал конфискацию заслугой Департамента международного сотрудничества ГПУ и заявил, что деньги будут направлены на поддержку армии.
В комментарии Укринформу Сарган отметила, что поступление является продолжением спецконфискации 2017 года.
Напомним, Агентство по розыску и менеджменту активов с начала 2019 года получило почти 25 миллионов гривень от реализации арестованного имущества.
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