Псевдоремонт дизель-поїздів: 15 посадовців УЗ підозрюють у завданні збитків на майже 60 мільйонів

Завершили досудове розслідування стосовно 15 посадовців "Укрзалізниці" за фактами заволодіння коштами в особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, та підроблення документів - внаслідок дій посадовців завдано понад 58,6 млн грн збитків.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"Слідством встановлено, що посадові особи ПАТ "Укрзалізниця" заволоділи грошовими коштами акціонерного товариства під час організації проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів, призначених для здійснення приміських пасажирських перевезень.

Зокрема, у період 2015-2016 років посадовці ПАТ "Укрзалізниця", із залученням фіктивних підприємств, склали та видали завідомо неправдиві документи про нібито здійснення модернізації більше 20 дизель-поїздів, достовірно знаючи, що жодних ремонтних робіт не могло бути проведено у зв’язку з відсутністю у підприємства-виконавця необхідних спеціалістів і обладнання. Це в подальшому стало підставою для переведення грошових коштів із рахунків ПАТ "Укрзалізниця" підприємству-виконавцю. При цьому частина суми опинилася на рахунках фіктивних підприємств", - додали у відомстві.

Підкреслюється, що експертиза встановила, що роботи з модернізації не проводилися, а внаслідок дій посадовців "Укрзалізниці" завдано понад 58,6 млн грн збитків.

В Офісі генпрокурора зазначили, що 17 листопада 2020 року 15 підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження.

"Серед підозрюваних - колишній виконувач обов'язків голови правління одного з підприємств, 100% акцій якого внесено до статутного капіталу "Укрзалізниці" та його колишні заступники; колишні та теперішні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень, а також начальники виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій ПАТ "Укрзалізниця".

Одночасно з відкриттям матеріалів досудового розслідування Офісом генерального прокурора в інтересах держави вживаються заходи з метою відшкодування завданої підозрюваними шкоди", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда