Клімкін: правила ЄС мають поширюватись і на ГТС України, і на Північний потік-2

Україна вважає, що європейські правила повинні поширюватись як на українську ГТС, так і на газопровід "Північний потік-2".

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з німецьким колегою Гайко Маасом у Києві.

"Ми вважаємо, що поширення європейських правил на газопровід Північний потік є єдиним ефективним способом зробити наші тристоронні консультації ефективними і конструктивними. І, звичайно, це дасть нам можливість перевести дискусію в раціональну площину", - сказав Клімкін.

Міністр підкреслив, що Україна зараз обговорює з Єврокомісією застосування стосовно української ГТС європейських правил.

"Якщо наша ГТС буде підпадати під європейські правила, то, звичайно Північний потік, як ми вважаємо, теж має відповідати європейським правилам…. Це дозволить забезпечити реальну конкуренцію, стабільність у постачанні і життєздатність нашої української ГТС", - заявив український міністр.

Клімкін додав: якщо транзиту українською територією не буде, то Росія застосує абсолютно інші методи для дестабілізації України.

Європейська правда