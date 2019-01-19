Климкин: правила ЕС должны распространяться и на ГТС Украины, и на Северный поток-2

Украина считает, что европейские правила должны распространяться как на украинскую ГТС, так и на газопровод "Северный поток-2".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Гайко Маасом в Киеве.

"Мы считаем, что распространение европейских правил на газопровод Северный поток является единственным эффективным способом сделать наши трехсторонние консультации эффективными и конструктивными. И, конечно, это даст нам возможность перевести дискуссию в рациональную плоскость", - сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что Украина сейчас обсуждает с Еврокомиссией применения относительно украинской ГТС европейских правил.

"Если наша ГТС будет подпадать под европейские правила, то, конечно Северный поток, как мы считаем, тоже должен соответствовать европейским правилам ... Это позволит обеспечить реальную конкуренцию, стабильность в поставках и жизнеспособность нашей украинской ГТС", - заявил украинский министр.

Климкин добавил, если транзита по украинской территории не будет, то Россия применит совершенно другие методы для дестабилизации Украины.

Европейская правда