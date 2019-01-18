Петренко розповів, скільки землі за рік повернула власникам антирейдерська комісія

У 2018 році Комісія міністерства юстиції з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації задовольнила понад 400 скарг, скасувавши незаконну реєстрацію майже 6 тисяч гектарів землі та понад 100 тисяч квадратних метрів нерухомості.

Про це повідомляється на сайті міністерства юстиції.

"Антирейдерська комісія Мін’юсту вкотре довела, що є ефективним інструментом боротьби з рейдерством. За минулий рік було задоволено понад 400 скарг. Всі незаконні дії було анульовано. Реальні власники змогли повернути собі майже 6 тисяч гектарів землі та понад 100 тисяч квадратних метрів нерухомості", - заявив очільник Мін’юсту Павло Петренко.

За його словами, серед найбільш резонансних кейсів минулого року - повернення у власність АТ "Родовід Банк" 113 га землі в Києві, завдяки чому вдалося уникнути збитків на суму понад 3,7 млрд грн.

Також - скасування незаконної перереєстрації комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври, повернення нерухомості виробнику дитячого харчування "Еконія" та елеватора фермерському господарству "Строгий О.Ф.".

"Якби не комісія, домагатися справедливості кожному такому власникові довелося б роками в судах. Як правило, за цей час майно перепродається і повернути його стає набагато складніше", - додав очільник Мін’юсту.

Він нагадав, що від початку своєї діяльності у січні 2016 року комісія задовольнила більше 1 600 скарг, повернувши у власність громадян понад 16 тисяч га земельних ділянок та понад 230 тисяч квадратних метрів нерухомого майна.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів підтримав "антирейдерський законопроект", що передбачає позбавлення комунальних підприємств права здійснювати реєстраційні дії.